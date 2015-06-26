Українець Хлопцов завоював бронзу Європейських ігор у плаванні на спині
18:07, 26 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінал Європейських ігор у плаванні на спині на дистанції 50 метрів, де бронзовим призером змагань став українець Андрій Хлопцов.
noc-ukr.org
Наш спортсмен проплив дистанцію за 25,71 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українець відстав від переможця на цій спринтерській дистанції всього на 0,31 секунди.
Чемпіоном Європейських ігор став Філіп Шопін з Росії (25,40), друге місце на рахунку Марека Ульріха з Німеччини (25,44).
Це був єдиний сьогоднішній фінал у плаванні за участю спортсменів збірної України.
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