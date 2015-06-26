Українець Хлопцов завоював бронзу Європейських ігор у плаванні на спині

Наш спортсмен проплив дистанцію за 25,71 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець відстав від переможця на цій спринтерській дистанції всього на 0,31 секунди.

Чемпіоном Європейських ігор став Філіп Шопін з Росії (25,40), друге місце на рахунку Марека Ульріха з Німеччини (25,44).

Це був єдиний сьогоднішній фінал у плаванні за участю спортсменів збірної України.