Українка Черняк стала чемпіонкою Європейських ігор із дзюдо

Все вирішив іппон у виконанні нашої спортсменки, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сутичка проходила в рівній боротьбі, а деякий час навіть вела в рахунку азербайджанська спортсменка яка виконала прийом на 1 бал - юко. Тим не менш, за 43 секунди до кінця бою українці вдався іппон, який і вирішив долю поєдинку.

Раніше в цій ваговій категорії, в "малому" фіналі за бронзу, інша українка Наталія Ніколайчук виграла іппоном сутичку проти Гульхан Кіліч з Туреччини.

Таким чином, українки принесли в скарбничку команди відразу 2 медалі в одному виді програми.