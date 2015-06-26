Українка Черняк стала чемпіонкою Європейських ігор із дзюдо
17:49, 26 червня 2015Спорт
193
У Баку завершилася фінальна сутичка Європейських ігор у дзюдо у ваговій категорії до 57 кг у жінок, в якій українка Інна Черняк здобула перемогу над Сабіною Абдуллаєвою з Азербайджану.
vk.com
Все вирішив іппон у виконанні нашої спортсменки, повідомляє офіційний сайт змагань.
Сутичка проходила в рівній боротьбі, а деякий час навіть вела в рахунку азербайджанська спортсменка яка виконала прийом на 1 бал - юко. Тим не менш, за 43 секунди до кінця бою українці вдався іппон, який і вирішив долю поєдинку.
Раніше в цій ваговій категорії, в "малому" фіналі за бронзу, інша українка Наталія Ніколайчук виграла іппоном сутичку проти Гульхан Кіліч з Туреччини.
Таким чином, українки принесли в скарбничку команди відразу 2 медалі в одному виді програми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter