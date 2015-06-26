Збірна України з пляжного футболу не зуміла вийти у півфінал Європейських ігор

Матч завершився з рахунком 4:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда вела в рахунку впродовж двох періодів гри, але втратила перевагу в кінцівці.

Українцям знадобилося на розкачку менше хвилини. Вже через 56 секунд після початку гри Ігор Борсук забив гол. А за хвилину гол забив Олег Будзько. У самій кінцівці першого періоду, за 2 секунди до сирени рахунок до великого точним ударом довів Олег Зборовський.

Друга 12-хвилинка була за командою Швейцарії. На точний удар Борсука (дубль) своїми голами відповіли Самюель Лутц і Деян Станкович - 4:2.

На самому початку 3-го періоду швейцарець Ноель Отт точним ударом скоротив розрив до мінімуму. А за дві хвилини Моріс Джеггі зрівняв результат - 4:4. Вирішальний гол у цьому матчі був забитий за 6 хвилин 56 секунд до кінця гри, коли відзначився Філіп Борер.

Збірна України не змогла потрапити до двійки кращих в групі, поступившись командам Португалії і Швейцарії, але випередивши збірну Азербайджану.

Таким чином, збірна України завершила боротьбу за медалі Європейських ігор, але продовжить змагатися за 5-8 місця.