Призер Євроігор Самофалов: "Здобути медаль на такому турнірі дуже почесно"

Бронзовий призер перших в історії Європейських ігор з боксу Ярослав Самофалов поділився з прес-службою НОК України своїми думками щодо участі в престижному турнірі в Баку.

«Боксом я почав займатися років у шість. З самого дитинства батько привчав мене до спорту. Зараз мені 20. Щодо моїх успіхів на міжнародній арені, то був в призах на різних стартах, в тому числі молодіжному чемпіонаті Європи», - розказав наш боксер.

«Турнір в Баку - найкрупніший міжнародний старт в моїй кар'єрі. Здобути медаль на такому турнірі дуже почесно. На Євроіграх мені дуже сподобалося. Маю на увазі, не тільки організацію, а й спортивні об'єкти. Я вперше виступав на такій арені! Здавалося, що знаходжуся на Олімпіаді! Думаю, Європейські ігри стануть для мене гарною репетицією перед Олімпійськими», - відзначив Ярослав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у півфінальному бою у ваговій категорії до 69 кг, українець Ярослав Самофалов програв Олександру Беспутіну з Росії одноголосним рішенням суддів.