Блаттер спростував повідомлення про готовність піти у відставку

"Я не подавав у відставку, а довірив своє майбутнє на розгляд позачергового конгресу ФІФА. Я ще не дозрів ні для музею, ні для воскової фігури", - наголосив Йозеф Блаттер, передає Lenta.ru з посиланням на Blick. Британська газета The Independent припустила, що він знову виставить свою кандидатуру на виборах президента ФІФА.

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Позачергове засідання виконавчого комітету ФІФА, на якому визначиться дата голосування, пройде 20 липня в Цюріху. До виборів Йозеф Блаттер продовжить виконувати обов'язки президента.

2 червня, через чотири дні послепереизбрания на п'ятий термін, на екстреній прес-конференції в Цюріху чиновник оголосив про те, що він залишає посаду глави ФІФА. У зв'язку з цим він був призначений виконуючим обов'язки.

В кінці травня, напередодні президентських виборів в ФІФА, швейцарська поліція заарештувала 9 чиновників організації за підозрою у хабарництві.