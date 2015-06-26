Український боксер Самофалов завоював бронзу Європейських ігор

Бій завершився перемогою Беспутіна одноголосним рішенням суддів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бій проходив у приблизно рівній боротьбі, де російський боксер часом мав перевагу. Разом з тим, українець нерідко відповідав небезпечними ударами. Однак, переконати бокових рефері в своїй перевазі так і не зумів. Всі судді віддали перевагу Беспутіну- 30:26, 30:27, 30:27.

Таким чином, Самофалов завоював бронзу Європейських ігор. Згідно з регламентом змагань бої за 3-е місце не проводяться. Обидва боксери, які програли у півфіналі, автоматично стають бронзовими призерами Ігор.

У свою чергу, інший український боксер Геворг Манукян у ваговій категорії до 91 кг, виграв у півфіналі технічним нокаутом у 1-му раунді в Йосипа Бепо Філіпі з Хорватії і вийшов у фінал, де виборюватиме золото-срібло з Абдулкадіром Абдуллаєвим з Азербайджану.

Фінальний бій у цій ваговій категорії відбудеться в суботу, 27 червня.