Українські бадмінтоністи не зуміли потрапити в півфінал Європейських ігор

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці програли першу партію з великим відривом - 12:21. Але, після перерви, у другому сеті, Натаров та Казарінова зуміли нав'язати супернику боротьбу і виграли в самій кінцівці - 24:22. Тим не менш, у третій партії повторився сюжет стартового відрізку гри, французи знову мали перевагу і виграли з тим же рахунком - 21:12.

Таким чином, українці залишаються без медалей у змаганнях з бадмінтону Європейських ігор. Змішана пара залишалася єдиним представником в цьому виді спорту.