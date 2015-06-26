Українські бадмінтоністи не зуміли потрапити в півфінал Європейських ігор
09:52, 26 червня 2015Спорт
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У Баку завершився матч 1/4 фіналу турніру змішаних пар з бадмінтону, де українці Геннадій Натаров, Юлія Казаринова програли дуету з Франції Гаетан Миттельхейссер і Одрі Фонтейн.
niklife.com.ua
Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці програли першу партію з великим відривом - 12:21. Але, після перерви, у другому сеті, Натаров та Казарінова зуміли нав'язати супернику боротьбу і виграли в самій кінцівці - 24:22. Тим не менш, у третій партії повторився сюжет стартового відрізку гри, французи знову мали перевагу і виграли з тим же рахунком - 21:12.
Таким чином, українці залишаються без медалей у змаганнях з бадмінтону Європейських ігор. Змішана пара залишалася єдиним представником в цьому виді спорту.
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