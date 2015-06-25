Збірна України знаходиться на 11-му місці в загальнокомандному заліку Європейських ігор
20:55, 25 червня 2015Спорт
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У Баку завершився 14-й день змагань.
У Баку представили нагороди змагань / baku2015.com
У Баку завершився 14-й день змагань Європейських ігор, за підсумками якого збірна України займає 11-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку команди 35 нагород - 6 золотих, 11 срібних і 18 бронзових медалей.
Лідирує в таблиці медального заліку збірна Росії, на рахунку якої 123 нагороди - 59-32-32. Друге місце на рахунку збірної Азербайджану - 15-13-18, 46, на третьому - команда Великобританії - 14-6-14, 34.
Також в десятку найсильніших команд турніру входять збірні Німеччини, Білорусі, Італії, Угорщини, Сербії, Іспанії та Швейцарії.
Всього, на даний момент, нагороди турніру вибороли спортсмени 42 команд.
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