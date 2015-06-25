Українець Проценко здобув перемогу на легкоатлетичному турнірі Street Athletics 2015 в Баку

В Баку завершився дводенний легкоатлетичний турнір Street Athletics 2015, в якому взяли участь українські лідери зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко та Андрій Проценко, який врешті переміг у змаганнях, повідомляє прес-служба НОК України.

Унікальний турнір Street Athletics 2015 відбувся на Площі фонтанів в самому центрі Баку. В перший день заходу змагалися стрибуни з жердиною серед чоловіків та жінок, а сьогодні відбулися змагання серед стрибунів у висоту.

Планку на висоті 2,30 м підкорив наш Андрій Проценко, який завдяки такому показнику з першої спроби посів 1-е місце.

Слідом за українським атлетом на п'єдесталі пошани розташувалися росіянин Андрій Шустов (2,30 м) та грек Адоніос Масторас (2,28 м), які посіли друге та третє місця відповідно.

Богдану Бондаренко під час турніру про себе нагадала стара травма, тому він фінішував лише восьмим (2,15).