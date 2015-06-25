Призер Євроігор Петров: "В Баку отримав колосальний досвід"

Бронзовий призер перших в історії Європейських ігор з боксу Віктор Петров поділився з прес-службою НОК України думками щодо свого виступу на цьому престижному турнірі.

«На турнірі в Баку зібралися найсильніші боксери Старого Світу, тому виступати було дуже важко. Але від участі в цих змаганнях я відчув велике задоволення. Я отримав колосальний досвід, який у майбутньому мені знадобиться. Намагався здобути медаль найвищого ґатунку, але мені це не вдалося зробити. Тим не менш, вважаю, що виступив вдало, адже маю в своєму активі медаль перший в історії Євроігор», - сказав наш боксер.