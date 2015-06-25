Жіноча збірна України зі стрітболу потрапила у півфінал Євроігор
19:57, 25 червня 2015Спорт
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Українки виявилися сильнішими за команду Греції.
noc-ukr.org
В Баку завершився матч 1/4 фіналу турніру зі стрітболу (баскетбол 3х3) в рамках Європейських ігор, де збірна України перемогла команду Греції.
Матч завершився з рахунком 21:19, повідомляє офіційний сайт змагань.
На початку гри суперниці мали перевагу й наші дівчата - Кристина Мацко, Вікторія Пазюк, Ганна Зарицька, Ольга Мазніченко - заставили похвилюватись уболівальників. Але згодом зуміли зібратись і не лише зрівняти рахунок, а й довести його до перемоги.
Найрезультативнішою в українській команді стала Ольга Мазніченко, на її рахунку 13 м’ячів.
У півфіналі наша команда зустрінеться з представницями Словенії.
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