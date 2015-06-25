Жіноча збірна України зі стрітболу потрапила у півфінал Євроігор

В Баку завершився матч 1/4 фіналу турніру зі стрітболу (баскетбол 3х3) в рамках Європейських ігор, де збірна України перемогла команду Греції.

Матч завершився з рахунком 21:19, повідомляє офіційний сайт змагань.

На початку гри суперниці мали перевагу й наші дівчата - Кристина Мацко, Вікторія Пазюк, Ганна Зарицька, Ольга Мазніченко - заставили похвилюватись уболівальників. Але згодом зуміли зібратись і не лише зрівняти рахунок, а й довести його до перемоги.

Найрезультативнішою в українській команді стала Ольга Мазніченко, на її рахунку 13 м’ячів.

У півфіналі наша команда зустрінеться з представницями Словенії.