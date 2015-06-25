Українка Черняк потрапила в четвірку найсильніших у змаганнях з дзюдо Європейських ігор

Суперниця виграла иппоном, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок тривав менше 1-го раунду і завершився прийомом суперниці в 100 балів, після якого угорка здобула миттєву перемогу.

Таким чином, Черняк залишилася без нагороди Європейських ігор.

Раніше з боротьби вибули ще два представника збірної України, які виступали сьогодні на татамі в Баку - Тетяна Левицька (+52 кг) та Георгій Зантарая (+66 кг), які не змогли потрапити ні у великий фінал, ні у втішні поєдинки за "бронзу".