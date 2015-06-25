Українка Черняк потрапила в четвірку найсильніших у змаганнях з дзюдо Європейських ігор
17:41, 25 червня 2015Спорт
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У Баку завершився поєдинок за бронзові медалі Європейських ігор з дзюдо у ваговій категорії до 48 кг. у жінок, де Марина Черняк зустрічалася з Євою Чернівецьки з Угорщини і поступилася.
intjudo.eu
Суперниця виграла иппоном, повідомляє офіційний сайт змагань.
Поєдинок тривав менше 1-го раунду і завершився прийомом суперниці в 100 балів, після якого угорка здобула миттєву перемогу.
Таким чином, Черняк залишилася без нагороди Європейських ігор.
Раніше з боротьби вибули ще два представника збірної України, які виступали сьогодні на татамі в Баку - Тетяна Левицька (+52 кг) та Георгій Зантарая (+66 кг), які не змогли потрапити ні у великий фінал, ні у втішні поєдинки за "бронзу".
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