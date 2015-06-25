Двоє українців потрапили у вісімку найсильніших у плаванні на Європейських іграх

Обидва спортсмени брали участь у фіналі, але не змогли завоювати нагороди Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

Шевцов в найпрестижнішій плавальній дисципліні - 100-метрівці вільним стилем - фінішував на 5-му місці, пропливши дистанцію за 50.32 секунди. Він на 0.89 секунди відстав від переможця запливу.

Чемпіоном у цьому виді програми став Данкан Скотт з Великобританії, а призерами - Алессандро Мірессі з Італії і Владислав Козлов з Росії.

У 50-метрівці брасом Куркін фінішував на останньому 8-му місці, пропливши дистанцію за 28.74 секунди. Він на 0.93 секунди відстав від переможця.

Найсильнішим тут був Андріус Сідлаускас з Литви. Друге місце на рахунку Миколи Оброваца з Хорватії, третє - у Тобіаса Бьєрга з Данії.

Змагання з плавання на Європейських іграх триватимуть до 27 червня.