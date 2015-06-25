Збірна України з пляжного футболу програла Португалії на Європейських іграх

Матч завершився з рахунком 4:5, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці вже на самому початку матчу опинилися в ролі наздоганяючих, коли рахунок відкрив Нуно Бельхіор. У другому періоді наші футболісти здійснили ривок, забивши чотири голи поспіль. Точні удари на рахунку Ігоря Борсука, Романа Пачева (2) і Олександра Корнійчука - 4:1. Португальці на це відповіли лише одним точним ударом Руї Коїмбри - 4:2.

У заключній 12-хвилинці Нуно Бельхиор зробив дубль і скоротив перевагу українців до мінімуму, а Джордан Сантос зрівняв рахунок. А за 1 хвилину 52 секунди до кінця овертайму Бернардо Сантос забив вирішальний гол у цьому матчі - 5:4 на користь збірної Португалії.

Таким чином. на рахунку українців одна перемога при одній поразці і доля путівки до півфіналу вирішиться у протистоянні з командою Швейцарії в останньому турі, 26 червня.