Чемпіонат України з футболу буде проходити під назвою Ліга Парі-матч

У Києві відбулася презентація титульного спонсора елітного дивізіону чемпіонату України з футболу - відтепер турнір називатиметься Ліга Парі-матч.

Компанія протягом двох років перерахує до Об'єднання футбольних клубів Прем'єр-ліга 43 млн. гривень. Втім, сума може коригуватися в залежності від курсу національної валюти. За словами Генерального директора Прем'єр-ліги Петра Іванова сума буде перерахована двома траншами - по $1 млн. в сезон. Відповідно, 43 млн. гривень у даний момент прирівняні до 2 млн. доларів США.

Крім того, генеральний директор Прем'єр-ліги Петро Іванов повідомив, що ця сума буде покривати тільки матчі Прем'єр-ліги. До ігор Кубка України, деякі етапи якого проводяться під егідою УПЛ, договір з Парі-матч не має відношення. Як будуть розподілятися доходи між клубами, буде обговорюватися окремо, в індивідуальному порядку.

У свою чергу, власник компанії ТОВ "Парі-матч" Едуард Швіндлерман зазначив, що скандали з договірними матчами в українському футболі являють собою велику проблему для букмекерів і наносять серйозний удар по репутації. "Ми будемо боротися і виявляти подібні ігри, будемо проводити розслідування", - підкреслив Швиндлерман. Він також особливо підкреслив, що компанія не була на українському ринку вже шість років та не має ніякого стосунку до сайту parimatch.com.