Український боксер Петров виборов бронзову медаль Європейських ігор

Усі троє суддів віддали перевагу спортсмену з Азербайджану - 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бій проходив у приблизно рівній боротьбі і часом перевагу мав Петров. Але, довести свою перевагу з допомогою нокаутуючих ударів українець не зміг. А в рахунках суддівських записок перевагу у всіх трьох раундах мав натуралізований кубинець Сотомайор - 30:27, 30:27 і 30:27.

Таким чином, українець програв півфінальну сутичку і буде удостоєний бронзової медалі. Згідно з регламентом змагань, бій за 3-е місце не проводиться. Обидва спортсмени, переможені у півфінальних поєдинках, автоматично отримують бронзові нагороди.