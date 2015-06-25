Український боксер Петров виборов бронзову медаль Європейських ігор
12:41, 25 червня 2015Спорт
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У Баку завершився півфінальний поєдинок боксерського турніру Європейських ігор у ваговій категорії до 64 кг, в якому українець Віктор Петров програв за очками представнику Азербайджану Коллазо Сотомайору.
noc-ukr.org
Усі троє суддів віддали перевагу спортсмену з Азербайджану - 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Бій проходив у приблизно рівній боротьбі і часом перевагу мав Петров. Але, довести свою перевагу з допомогою нокаутуючих ударів українець не зміг. А в рахунках суддівських записок перевагу у всіх трьох раундах мав натуралізований кубинець Сотомайор - 30:27, 30:27 і 30:27.
Таким чином, українець програв півфінальну сутичку і буде удостоєний бронзової медалі. Згідно з регламентом змагань, бій за 3-е місце не проводиться. Обидва спортсмени, переможені у півфінальних поєдинках, автоматично отримують бронзові нагороди.
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