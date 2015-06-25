Троє українських дзюдоїстів перемогли у стартових матчах Європейських ігор
12:19, 25 червня 2015Спорт
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У Баку розпочалися змагання I Європейських ігор серед дзюдоїстів, де першими на татамі вийшли представники у вагових категоріях +52 кг і +48 кг серед жінок та +66 кг у чоловіків.
noc-ukr.org
Усі троє спортсменів збірної України здолали суперників у першому колі змагань, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Українка Тетяна Левицька (+52 кг) впевнено перемогла свою суперницю призерку чемпіонату Європи Петру Нарекс зі Словенії. Наша дзюдоїстка виконала прийом, який судді оцінили найвищою оцінкою іппон, що і гарантувало їй дострокову перемогу.
Також достроково закінчив свою сутичку і Георгій Зантарая (+66 кг) проти Адріана Гомбока зі Словенії. Українець також виконав іппон.
У свою чергу, Марина Черняк (+48 кг) здолала суперницю з Угорщини Реку Пуп, перемігши за очками.
Всі українські дзюдоїсти пройшли у другий раунд змагань.
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