Троє українських дзюдоїстів перемогли у стартових матчах Європейських ігор

Усі троє спортсменів збірної України здолали суперників у першому колі змагань, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Українка Тетяна Левицька (+52 кг) впевнено перемогла свою суперницю призерку чемпіонату Європи Петру Нарекс зі Словенії. Наша дзюдоїстка виконала прийом, який судді оцінили найвищою оцінкою іппон, що і гарантувало їй дострокову перемогу.

Також достроково закінчив свою сутичку і Георгій Зантарая (+66 кг) проти Адріана Гомбока зі Словенії. Українець також виконав іппон.

У свою чергу, Марина Черняк (+48 кг) здолала суперницю з Угорщини Реку Пуп, перемігши за очками.

Всі українські дзюдоїсти пройшли у другий раунд змагань.