Українські бадмінтоністи вийшли у раунд плей-офф Європейських ігор в міксті

Геннадій Натаров і Юлія Казарінова здобули перемогу в матчі 3-го туру групового етапу й забезпечили собі місце в наступному раунді, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні наши бадмінтоністи зустрічалися з дуетом з Туреччини й перемогли з рахунком 2:1 - 21:11, 17:21, 21:16.

Раніше українська пара також здолала дует зі Словенії, але поступилася суперникам з Данії й посіла 2-е місце в підсумковій таблиці.

Матчі прей-офф змішаних пар відбудуться завтра, 26 червня.