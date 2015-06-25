Українські бадмінтоністи вийшли у раунд плей-офф Європейських ігор в міксті
12:05, 25 червня 2015Спорт
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В Баку завершилися змагання группового етапу з бадмінтону, де українська змішана пара вийшла в плей-офф.
niklife.com.ua
Геннадій Натаров і Юлія Казарінова здобули перемогу в матчі 3-го туру групового етапу й забезпечили собі місце в наступному раунді, повідомляє офіційний сайт змагань.
Сьогодні наши бадмінтоністи зустрічалися з дуетом з Туреччини й перемогли з рахунком 2:1 - 21:11, 17:21, 21:16.
Раніше українська пара також здолала дует зі Словенії, але поступилася суперникам з Данії й посіла 2-е місце в підсумковій таблиці.
Матчі прей-офф змішаних пар відбудуться завтра, 26 червня.
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