Призер Євроігор Замотаєв: "Радий, що повернуся додому не з пустими руками – привезу медаль"

Український боксер Дмитро Замотаєв, який сьогодні здобув звання бронзового призера І Європейських ігор, відзначив, що цей престижний турнір стане для нього корисним та гарним уроком.

«Хочу подякувати господарям Євроігор за прекрасну організацію. У моїй кар'єрі цей старт був, мабуть, одним із найважчих. Нехай я й не потрапив у фінал, але ці змагання стали для мене корисними та гарним уроком. Дуже радий, що повернуся додому не з пустими руками – привезу медаль. Тепер буду вболівати за своїх товаришів по команді, які продовжують виступи на турнірі. Бажаю їм перемоги!», - каже Дмитро.