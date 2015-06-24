Більшість українців не зможуть дивитися матчі футбольних єврокубків у відкритому доступі

Керівник управління спортивних проектів "1+1" Степан Щербачов відреагував на заяву директора телеканалів "Футбол 1"/"Футбол 2" Олександра Денисова щодо отримання спеціалізованими каналами ексклюзивного права транслювати матчі єврокубків починаючи з сезону 2015/16.

Зокрема, Щербачов заявив: "Прочитав ось радість колеги з приводу того, мовляв, як добре, що у відкритому доступі на 2+2 футболу більше не буде, що тепер весь футбол буде на телеканалах «Футбол 1» і «Футбол 2». Але він не згадав, що його радість не зможуть розділити мільйони українців, так як канали є зашифрованими. Тепер більшість українців не зможуть переглянути кращі матчі Ліги Європи та Ліги чемпіонів, так як вони будуть транслюватися в закритому доступі на платній основі. І під час війни група Рената Ахметова продовжує свою політику, позбавляючи більшості українців можливості дивитися футбол, в тому числі воїнів в зоні АТО".

Як відомо, починаючи з сезону 2015/16 всі матчі єврокубків транслюватимуться на каналах групи "Медіа Група Україна". Матчі будуть транслюватися на двух платних футбольних каналах і, у мінімальній кількості, на відкритому каналі "Україна".