Збірна України з пляжного футболу виграла перший матч на Європейських іграх

Доля матчу була вирішена у другому періоді, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч проходив у впертій боротьбі, але з невеликою перевагою номінальних господарів арени, якими згідно протоколу значилися футболісти України.

У першому періоді єдиний гольовий момент стався на 4-й хвилині, коли гол забив Олег Зборовський. А після 3-хвилинної паузи, у другому ігровому відрізку було забито три голи. Дублем у складі збірної України відзначився Олександр Корнійчук, на що у збірної Азербайджану точним ударом відповів Сабір Аллангулієв. У заключній третій 12-хвилинці українці зуміли втримати свою перевагу.

В іншому матчі Групи А збірна Португалії обіграла команду Швейцарії з рахунком 6:5.

Матч 2-го туру Португалія - Україна відбудеться завтра, 25 червня.