Збірна України з пляжного футболу виграла перший матч на Європейських іграх
У Баку завершився матч 1-го туру групового етапу Європейських ігор з пляжного футболу, в якому збірна України зустрічалася з господарями змагань командою Азербайджану і виграла з рахунком 3:1.
Доля матчу була вирішена у другому періоді, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч проходив у впертій боротьбі, але з невеликою перевагою номінальних господарів арени, якими згідно протоколу значилися футболісти України.
У першому періоді єдиний гольовий момент стався на 4-й хвилині, коли гол забив Олег Зборовський. А після 3-хвилинної паузи, у другому ігровому відрізку було забито три голи. Дублем у складі збірної України відзначився Олександр Корнійчук, на що у збірної Азербайджану точним ударом відповів Сабір Аллангулієв. У заключній третій 12-хвилинці українці зуміли втримати свою перевагу.
В іншому матчі Групи А збірна Португалії обіграла команду Швейцарії з рахунком 6:5.
Матч 2-го туру Португалія - Україна відбудеться завтра, 25 червня.