Призер Євроігор Колесникова: "Бронза у фіналі – приємна несподіванка"

15-річна Марина Колесникова на I Європейських іграх в Баку стала бронзовою призеркою на 200-метрівці на спині.

Дев’ять років наша спортсменка йшла до найвищої своєї нагороди у кар’єрі. Ось як українка прокоментувала свій виступ прес-службі НОК України: «Що стосується успіху на водних доріжках, то я достатньо рано стала майстром спорту. Вигравала чемпіонат України й інші змагання національного рівня у своїй віковій категорії. На міжнародному рівні 2 роки назад стала бронзовою призеркою Європейського юнацького Олімпійського фестивалю в Голландії. А тут, на Іграх відчула, що таке успіх на такому міжнародному рівні. Дуже приємно. Тим паче, що в попередньому запливі стала 5-ю, до фіналу потрапила з 4-м результатом, а бронза у фіналі - приємна маленька несподіванка. Лише коли стояла на п’єдесталі пошани остаточно повірила, що завоювала медаль. Вважаю, що я здолала ще одну сходинку на шляху до самих високих спортивних вершин», - поділилися Марина.