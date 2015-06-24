Збірна України знаходиться на 11-му місці в загальнокомандному заліку Європейських ігор

У Баку (Азербайджан) розіграні всі комплекти нагород 12-го дня змагань Європейських ігор, за підсумками якого збірна України займає 11-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 34 нагороди - 6 золотих, 11 срібних та 17 бронзових медалей.

Лідером загальнокомандного заліку є збірна Росії, на рахунку якої 109 нагород - 51-31-27. На другому місці команда Азербайджану (14-11-15, 40), на третьому - Німеччини - 13-12-15 (40).

Також в десятку найсильніших команд Ігор входять збірні Великобританії, Білорусі, Сербії, Угорщини, Італії, Іспанії та Швейцарії.

Всього, на даний момент, медалі Ігор завоювали спортсмени 40 країн.