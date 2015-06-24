Два українських боксери завоювали бронзові медалі Європейських ігор
19:32, 24 червня 2015Спорт
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У Баку завершилися півфінали у турнірі з боксу у вагових категоріях до 49 кг. і 81 кг., де свої поєдинки програли українці Дмитро Замотаєв і Олександр Хижняк.
Дмитро Замотаєв виграв бронзу Європейських ігор / zp.vgorode.ua
Обидва спортсмени завоювали бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.
У ваговій категорії до 49 кг Замотаєв проводив поєдинок з Бренданом Ирвайном з Ірландії і поступився одноголосним рішенням суддів- 0:3 (27:30, 28:29, 28:29).
У фіналі Ірвайн завтра зійдеться на рингу з Батором Сагалуєвим з Росії.
У ваговій категорії до 81 кг. Хижняк зустрічався з Валентино Манфредоніа з Італії і програв розділеним рішенням суддів- 1:2 (29:28, 28:29, 27:30).
Манфредоніа у фіналі проведе бій з Теймуром Маммадовим з Азербайджану.
Згідно з регламентом змагань, бої за 3-е місце не проводяться. Обидва боксера, переможені у півфінальних сутичках, автоматично стають володарями бронзових нагород.
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