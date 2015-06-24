Два українських боксери завоювали бронзові медалі Європейських ігор

Обидва спортсмени завоювали бронзові медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

У ваговій категорії до 49 кг Замотаєв проводив поєдинок з Бренданом Ирвайном з Ірландії і поступився одноголосним рішенням суддів- 0:3 (27:30, 28:29, 28:29).

У фіналі Ірвайн завтра зійдеться на рингу з Батором Сагалуєвим з Росії.

У ваговій категорії до 81 кг. Хижняк зустрічався з Валентино Манфредоніа з Італії і програв розділеним рішенням суддів- 1:2 (29:28, 28:29, 27:30).

Манфредоніа у фіналі проведе бій з Теймуром Маммадовим з Азербайджану.

Згідно з регламентом змагань, бої за 3-е місце не проводяться. Обидва боксера, переможені у півфінальних сутичках, автоматично стають володарями бронзових нагород.