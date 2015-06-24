Глава Мінмолодьспорту: Збірна України підтверджує своє високе реноме на Євроіграх в Баку

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу міністр відзначив, що команда має виконати попередній план і завоювати 40 медалей в Баку.

"Мій аналітичний прогноз, що Україна завоює до 40 медалей - підтверджується. У нас зараз 31 медаль, ми увійшли за кількістю медалей до п`ятірки кращих команд Європи. За кількістю золотих медалей ми знаходимось на 10-му місці. Окрім цього, ще є п`ять змагальних днів. До речі, фінали у боксі скоро відбудуться. Сподіваюся, що пару медалей в нас буде й у цьому виді спорту. Нарешті, у фехтуванні в нас є непогані шанси на медалі", - зазначив міністр.

"Ми постійно тримаємо зв`язок з командою, вітаємо переможців і призерів телефонними дзвінками. Заступники міністра щоразу їздять зустрічати членів команди, які вже повертаються з Баку. Я особисто поїду зустрічати команду 29 червня, наступного дня після завершення Євроігор", - підкреслив міністр.

Стосовно загальних вражень від Ігор в Баку, Жданов відзначив: "Це, безперечно, свято спорту. Воно вдалося. Організатори Євроігор в Азербайджані вклали у цей проект значні гроші. Можу відзначити достатньо комфортні умови для проживання атлетів, чудові арени, побудовані за найвищими світовими стандартами. Взагалі, все відбувається на високому рівні. Моя позиція - Європейські ігри повинні мати продовження".

Окрім того, Жданов прокоментував і заяви деяких спортсменів, незадоволених розміром преміальних за виступи на Євроіграх: "На нинішніх Євроіграх ці призові складають 25 тис. грн за золоту медаль, 20 тис. - за срібну, та 12,5 тис. - за бронзову. Я розумію, що це не дуже великі кошти, але все ж таки треба пам`ятати, що ми воюємо. Напередодні відбулася нарада за участю міністра фінансів Яресько, на якій було вирішено, що кожне міністерство має скоротити бюджет на 3 відсотки у зв`язку з новими запитами Міністерства оборони. Для нас особисто - це 30 мільйонів, які ми маємо знайти й вилучити з наших програм. Спортсмени мають розуміти ситуацію в країні".

Також Жданов відзначив, що вже було проведено засідання організаційного комітету з підготовки українських спортсменів до Олімпійських ігор-2016, що відбудуться в бразильському Ріо-де-Жанейро. На засіданні, зокрема, розглядалося питання про призначення призових для чемпіонів та призерів майбутніх Ігор. За словами міністра, незважаючи на ситуацію в країні, призові залишаться на рівні попередніх Олімпіад - 100 тис. грн за золоту медаль, 50 тис. - за срібло й 35 тис. - за бронзу.

Як повідомляв УНІАН, Європейські ігри в Баку відбуваються з 12 по 28 червня. На даний момент на рахунку української команди 31 нагорода - 6 золотих, 11 срібних та 14 бронзових медалей. Збірна України входить до 10-ки найкращих команд в загальному заліку.