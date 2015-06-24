Українські фехтувальники залишилися без медалей у чоловічій шпазі і жіночій рапірі на Європейських іграх

Лелейко посіла останнє місце на груповому етапі, а Нікішин вибув у 1/8 фіналу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рапіристка Лелейко виграла лише один бій у Олівії Вольгемут з Австрії - 4:3. В інших поєдинках вона поступилася Діані Яковлевій з Росії (4:5), Мішалє Целлеровій зі Словаччини (1:5), Джулії Чржановській з Польщі (2:5) і Фрузсіне Голя з Угорщини (2:5).

У свою чергу, Нікішин виграв 5 боїв з 6 на груповому етапі і посів перше місце. Він здолав Сергія Біду з Росії (5:2), Мішеля Ніггелєра зі Швейцарії (5:3), Івана Тревейо з Франції (5:1), Габріеле Біно з Італії (5:2), Вакіла Насібова з Азербайджану (5:0), але програв Матьяшу Філе з Угорщини - 2:5. Нікішин автоматично кваліфікувався в 1/8 фіналу, минаючи перший етап плей-офф, 1/16 фіналу. Але, в першому ж своєму матчі турніру на вибування українець програв Басу Вервійлену з Нідерландів - 8:15.

Таким чином, збірна України залишилася без нагород у сьогоднішніх змаганнях з фехтування.

Як повідомляв УНІАН, напередодні чемпіоном Європейських ігор у турнірі чоловіків-шаблістів став Андрій Ягодка.