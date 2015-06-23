Чемпіон Євроігор Ягодка: "Треба вірити в свої сили, тоді обов’язково прийде перемога"

Новоспечений чемпіон І Європейських ігор з фехтування на шаблях Андрій Ягодка одразу після отримання медалі найвищого ґатунку прокоментував свій виступ прес-службі НОК України.

«З ранку день складався не дуже вдало для мене. Я маю на увазі, що був невдоволений собою. Поєдинки проходили дуже важко, але з кожним кроком, який наближав мене до фіналу, ставало легше й додавалася впевненість», - поділився Андрій.

«Фінальна зустріч з румунським шаблістом була непростою. Він випереджав мене у рахунку, але все ж таки мені вдалося перехопити ініціативу у свої руки та вирвати перемогу. Хочу побажати нашим спортсменам вірити у свої сили, тоді перемога обов'язково прийде», - додає Андрій.