Чемпіон Євроігор Хлопцов: "Відчував, що буду з медаллю"

Чемпіон I Європейських ігор в Баку з плавання Андрій Хлопцов, який приніс до скарбнички збірної України золоту медаль, так прокоментував свій виступ.

«Одна із складових будь-якого успіху – талант. Мабуть у мене він все таки є. Але найголовніше в перемозі - це напружені тренування і не тиждень, не місяць. Сьогодні у мене з самого початку, ще з кваліфікації, була впевненість, що призером стану обов’язково. Можливо це можна назвати передчуттям. Не можу сказати, що був упевнений в «золоті», але точно знав, що медаль буде. Мабуть, зі-за такої впевненості був спокійним», - поділився Андрій.

Чемпіон розповів, що вночі спав прекрасно. Зумів відновитись. «Після того як прокинувся», - ділиться спортсмена, - поїв і проплив. Потім знову поспав, поїв і проплив. Ось такий був мій сьогоднішній шлях до «золота».

На завершення Андрій побажав своїм товаришам якомога більше перемог.

«Дуже хочу подякувати своїм уболівальникам на трибунах, які на увесь великий зал скандували: «Андрій, Андрій». Це надавало мені сил», - прокоментував чемпіон.