Збірна України повернулася в десятку найсильніших команд Європейських ігор

У Баку завершився розіграш всіх комплектів нагород у рамках 11-го змагального дня, за підсумками якого збірна України піднялася з 12-го на 10-е місце в загальнокомандному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Дві золоті нагороди команді сьогодні принесли плавець Андрій Хлопцов та фехтувальник Андрій Ягодка.

На рахунку нашої команди 31 нагорода - 6 золотих, 11 срібних та 14 бронзових медалей.

Лідером загальнокомандного заліку є збірна Росії, у якої 94 медалі - 47-25-22.На другому місці збірна Азербайджану - 14-11-14 (39), на третьому - команда Німеччини - 12-10-12 (34).

Також в десятку найсильніших входять команди Великобританії, Білорусі, Сербії, Угорщини, Іспанії та Швейцарії.

Всього, на даний момент, медалі Ігор завоювали представники 40 країн.