Українець Ягодка став чемпіоном Європейських ігор у фехтуванні на шаблях

Матч завершився з рахунком 15:10, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець мав перевагу вже на самому початку поєдинку, виграючи в 2 уколи починаючи з рахунку 4:2, до рахунку 7:5. Але потім ривок зробив румунський шабліст, який зумів вийти вперед на два уколи - 7:9. Тим не менш, в кінцівці знову холоднокровніше і точніше був українець. Він зрівняв рахунок і отримав мінімальну перевагу, а за рахунку 11:10 завдав чотири точних уколу поспіль - 15:10.

Цікаво, що на груповому етапі змагань Ягодка програв два бої з п'яти і не вважався фаворитом. Але, в плей-офф зумів провести серію з п'яти безпрограшних поєдинків поспіль.

Таким чином, на рахунку збірної України тепер 6 золотих медалей Європейських ігор у Баку.