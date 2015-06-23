Віце-президент Федерації фехтування України Гутцайт: "На Євроіграх ставимо найвищі цілі"

Сьогодні на перших в історії Європейських іграх, які приймає азербайджанська столиця, стартували змагання серед представників фехтування.

«В Баку збірна України з фехтування представлена потужним складом. Наші спортсмени готові боротися за місця на п'єдесталі пошани. Приємно, що напередодні старту традиційно побажав нам успіху президент НОК України Сергій Бубка. Ми спілкувалися буквально вчора. Він в нас вірить та бажає продуктивного старту», - відзначає віце-президент Національної федерації фехтування України, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.

«До речі, саме сьогодні виконується рівно 10 років, як легендарний спортсмен, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка очолив Національний олімпійський комітет України», - додав Олімпійський чемпіон з фехтування.

«Я, як у минулому спортсмен, сьогодні як спортивний менеджер, прекрасно розумію, наскільки непросто організувати роботу національних федерацій, враховуючи, що Національний олімпійський комітет України об'єднує 41 (!) федерацію. За 10 років президентства нинішнього голови НОК у корні змінився. Невипадково три роки тому Олімпійський комітет України був визнаний найкращим в світі», - розповів віце-президент НФФУ.

Вадим Гутцайт також відзначив чітку систему взаємодії НОК з національними федераціями та спортсменами, що сприяє ефективним виступам наших атлетів на міжнародній арені.

«При нинішньому керівництві ця взаємодія кардинально змінилася. Ось один з прикладів, наші лідери збірної Ольга Харлан та Ольга Жовнір, від яких, безперечно, очікують високих результатів на Олімпійських іграх, увійшли у список стипендіатів НОК по програмі підготовки до Ріо-2016 та отримують щомісяця підтримку в еквіваленті 300 доларів США. Безумовно, така підтримка потрібна та важлива. Вона завжди допомагає та мотивує спортсменів на нові звершення».

«Нам дуже приємно відчувати підтримку НОК й тут в Баку. Будемо боротися за медалі. Однак найголовніший старт чекає на нас у липні. Це чемпіонат світу у Москві, який буде ліцензійним турніром на Ігри в Ріо. Там будемо максимально намагалися взяти медалі та залікові бали», - підсумував Гутцайт.