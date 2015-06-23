Українець Хлопцов став чемпіоном Європейських ігор у плаванні батерфляєм на 50 м.
17:16, 23 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінальний заплив на дистанції 50 м., де перемогу здобув українець Андрій Хлопцов.
usf.org.ua
Наш спортсмен подолав дистанцію за 23,92 секунди, повідомляє офіційний сайт змагань.
Хлопцов лідирував з самого початку короткої дистанції і зумів утримати свою перевагу до фінішу.
Другим фінішував Павло Сендик з Польщі, відставший на 0,05 секунди. Третім - Данило Пахомов з Росії, який програв українці 0,1 секунди.
Таким чином, Хлопцов приніс збірній України 5-е золото Ігор у Баку.
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