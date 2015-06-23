Фан-сектор "Динамо" на НСК "Олімпійський" буде повністю ізольований від іншої публіки

У Києві відбулась зустріч між представниками Федерації футболу, ФК Динамо Київ, службою безпеки НСК Олімпійський та Ультрас Динамо, на якій було розглянуто причини того, що сталось після фінального матчу Кубку України "Динамо" - "Шахтар", а також обговорено способи вирішення проблеми, які влаштували б усі сторони, повідомляється на сторінці ультрас у Facebook.

За підсумками зустрічі були прийняті декілька рішень. Зокрема, сектори ультрас "Динамо" будуть відгороджені від решти секторів з обох боків. Іншими словами між секторами 45 і 47 з’явиться такий самий паркан, як на секторі 39. Крім того паркан з 39-го сектору буде перенесено в прохід між секторами 39 і 41. Отже, повністю фанатськими будуть три сектори - 41, 43 і 45. Ультрас самостійно здійснюватиме продаж абонементів і єврокубкових квитків на ці місця.

Окрім того, на матчах підвищеної небезпеки (єврокубки, ігри з "Шахтарем", фінали і т.д.) на бігових доріжках перед секторами з ультрас будуть встановлюватись захисні бар’єри, на кшалт тих, що були встановлені в чемпіонському матчі проти "Дніпра".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці фінального матчу Кубку України "Динамо" - "Шахтар" (під час серії пенальті) частина вболівальників опинилася на бігових доріжках стадіону, проте натовп вдалося тимчасово заспокоїти, а матч довести до кінця. А вже після завершення матчу вболівальники вибігли на газон й протягом півгодини не розходилися, заважаючи розпочати церемонію нагородженння команд та суддів.