Українські баскетболістки виграла перший матч Європейських ігор
14:09, 23 червня 2015Спорт
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У Баку завершився матч першого туру змагань по "стрітболу" (баскетбол 3х3), в якому збірна України обіграла команду Чехії.
gigamir.net
Гра завершилася з рахунком 15:11, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра спочатку проходила з перевагою чеської команди, яка відкрила рахунок, а через три з половиною хвилини після початку матчу вже вигравала з рахунком 6:2. Але, через 1 хвилину і 15 секунд, ривок українців дозволив їм вийти вперед в рахунку - 7:6. Надалі перевагу утримувала українська команда, зумівши зберегти її до фінальної сирени.
Найрезультативнішим гравцем у складі команди стала Ганна Зарицька, на рахунку якої 7 очок.
Сьогодні ввечері українки також проведуть матч з командою Туреччини, а завтра, 24 червня - зі збірною Бельгії.
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