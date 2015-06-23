Українські баскетболістки виграла перший матч Європейських ігор

Гра завершилася з рахунком 15:11, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра спочатку проходила з перевагою чеської команди, яка відкрила рахунок, а через три з половиною хвилини після початку матчу вже вигравала з рахунком 6:2. Але, через 1 хвилину і 15 секунд, ривок українців дозволив їм вийти вперед в рахунку - 7:6. Надалі перевагу утримувала українська команда, зумівши зберегти її до фінальної сирени.

Найрезультативнішим гравцем у складі команди стала Ганна Зарицька, на рахунку якої 7 очок.

Сьогодні ввечері українки також проведуть матч з командою Туреччини, а завтра, 24 червня - зі збірною Бельгії.