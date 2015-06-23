Українка Шемякіна програла в 1/8 фіналу турніру з фехтування на шпагах Європейських ігор

Матч закінчився з рахунком 13:14, повідомляє офіційний сайт змагань.

Порединок проходив переважно в рівній і дуже напруженій боротьбі. Суперниці жодного разу не дозволили один одному піти у відрив більш ніж на 2 бали. Кірпу відразу створила собі перевагу у два бали (2:0), дозволивши Шемякіній зрівняти рахунок лише при 4:4. Сама ж українка вийшла вперед тільки одного разу, за рахунку 9:9 в середині третього періоду, повівши спочатку 10:9, а потім і 11:10. Але суперниця вирівняла становище, а потім, за рахунку 12:12 завдала два поспіль точних уколи, чим і зумовила результат матчу. Українка зуміла відповісти лише одним влучним уколом.

Цікаво, що до цього, на груповому етапі Шемякіна виграла 6 боїв з 6 можливих і зі стовідсотковим результатом пройшла в плей-офф. Там вона пропускала перший раунд (1/16 фіналу), автоматично пробившись до 1/8 фіналу. Тим не менш, поразка в першому матчі плей-офф позбавила українку шансів на продовження боротьби за медалі.