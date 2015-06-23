Париж подає офіційну заявку на проведення літньої Олімпіади-2024
10:16, 23 червня 2015Спорт
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Сьогодні Париж подає офіційну заявку на проведення літніх Олімпійських ігор-2024.
Париж вже двічі приймав Олімпіади - в 1900 і 1924 роках
Про це повідомляє Le Figaro.
Незважаючи на те, що останній раз Париж приймав літні Олімпійські ігри у далекому 1924 році, завдяки своїй розвиненій інфраструктурі і багатому досвіду проведення масштабних спортивних змагань він має всі шанси на перемогу.
Місця для зведення будівель вже більш-менш визначені, за винятком олімпійського селища, за право розмістити яке досі конкурують кілька районів.
Кампанія проходить під слоганом "Je veux les Jeux" ("Я хочу Ігри") і обійдеться Франції в 60 мільйонів євро.
Рішення про місце проведення Олімпіади-2024 буде прийнято влітку 2017 року в Лімі (Перу).
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