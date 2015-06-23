Париж подає офіційну заявку на проведення літньої Олімпіади-2024

Про це повідомляє Le Figaro.

Незважаючи на те, що останній раз Париж приймав літні Олімпійські ігри у далекому 1924 році, завдяки своїй розвиненій інфраструктурі і багатому досвіду проведення масштабних спортивних змагань він має всі шанси на перемогу.

Місця для зведення будівель вже більш-менш визначені, за винятком олімпійського селища, за право розмістити яке досі конкурують кілька районів.

Кампанія проходить під слоганом "Je veux les Jeux" ("Я хочу Ігри") і обійдеться Франції в 60 мільйонів євро.

Рішення про місце проведення Олімпіади-2024 буде прийнято влітку 2017 року в Лімі (Перу).