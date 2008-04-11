Шовковський пропонує фанам вибрати напис на його футболці
Беззмінний кіпер Динамо вийшов в он-лайн
|Малюнок з офіційного сайту Олександра Шовковського
Чотирнадцять років Олександр є беззмінним кіпером «Динамо» і збірної України. Черговий футбольний рік почався для Шовковського неоднозначно. У березні було декілька зовсім необов`язкових пропущених м`ячів, потім мікротравма, через яку довелося пропустити гру збірної України.
У любителів футболу знайшлося чимало питань до воротаря «Динамо». Не забули фани поцікавитися долею футболки з написом "Сашо":
- "Сашо" в Лізі чемпіонів ще повториться? Чи з експериментами покінчено? З ким би ви себе могли порівняти з великих воротарів минулого?
- Ви маєте на увазі напис на футболці чи мою гру? :) А якщо говорити серйозно, то я готовий відкрити форум і запропонувати уболівальникам самим вибрати напис на моїй футболці. Не моя справа порівнювати свою гру з попередниками.