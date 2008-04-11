Шовковський пропонує фанам вибрати напис на його футболці

У четвер гостем редакції офіційного сайту ФК «Динамо» (Київ) був капітан команди - воротар Олександр Шовковський.

Чотирнадцять років Олександр є беззмінним кіпером «Динамо» і збірної України. Черговий футбольний рік почався для Шовковського неоднозначно. У березні було декілька зовсім необов`язкових пропущених м`ячів, потім мікротравма, через яку довелося пропустити гру збірної України.

У любителів футболу знайшлося чимало питань до воротаря «Динамо». Не забули фани поцікавитися долею футболки з написом "Сашо":

- "Сашо" в Лізі чемпіонів ще повториться? Чи з експериментами покінчено? З ким би ви себе могли порівняти з великих воротарів минулого?

- Ви маєте на увазі напис на футболці чи мою гру? :) А якщо говорити серйозно, то я готовий відкрити форум і запропонувати уболівальникам самим вибрати напис на моїй футболці. Не моя справа порівнювати свою гру з попередниками.