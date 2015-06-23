10 років тому Сергій Бубка очолив Національний олімпійський комітет України

Десять років тому, саме 23 червня, рішенням XVIII позачергової Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України вітчизняний Олімпізм очолила людина, яка суттєво вплинула на курс та темпи його розвитку.

Президентом НОК тоді було обрано легендарного спортсмена, Олімпійського чемпіона, 35-разового рекордсмена світу, члена Виконкому МОК та Героя України Сергія Бубку. Згодом на цю посаду його переобирали тричі – у листопаді 2006 та в жовтні 2010 й 2014 років.

За це десятиріччя відбулось чимало позитивних зрушень та нововведень як у вітчизняному, так і світовому олімпізмі. Але головним залишається те, що Сергію Бубці вдалося об’єднати в єдину Олімпійську родину всіх тих, кому небайдужий олімпійський рух та здоров’я молодого покоління.

Залучивши потужних спонсорів та партнерів, вибудувавши чітку і прозору систему допомоги спортсменам, тренерам, національним федераціям, розвинувши регіональну мережу олімпійських представництв, запровадивши цілу низку різноманітних програм та проектів Національний олімпійський комітет почав відігравати нову, значно важливішу роль і ширшу в питаннях розвитку спорту та виховання здорової нації.

За останні 10 років українські спортсмени вибороли 51 медаль на Олімпійських іграх, 67 нагород на Юнацьких Олімпійських іграх, а також 79 – на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.

На перших історичних Європейських іграх, які зараз тривають у Баку, українці вже вибороли 29 престижних медалей.

У 2012 році в рамках престижної Премії креативного спорту Національний олімпійський комітет України, очолюваний Сергієм Бубкою, був визнаний найкращим Олімпійським комітетом світу за пропаганду спорту та олімпійських цінностей.