Призер Євроігор Сайко: "Дещо засмучена, але рада й "сріблу"

Новоспечена срібна призерка І Європейських ігор з самбо Олена Сайко прокоментувала свій виступ прес-службі НОК України:

«У півфіналі боролася з молдавською спортсменкою й в цьому поєдинку потягнула шию, тому налаштуватися на фінал було дуже непросто. Однак самбо вимагає від спортсмена у будь-якій ситуації тримати себе у руках».

«У фінальній сутичці проти білоруски почала не дуже добре, але потім перевага була на моєму боці. Щоб дожати суперницю мені не вистачило зовсім трохи часу. До речі, в тому поєдинку моя суперниця травмувала руку, але три малася до кінця та не здавалася. Нажаль, я й мій тренер дещо засмучені, що не вдалося взяти «золото». Однак я рада, що взяла срібну медаль, адже це медаль для нашої збірної».

«Тепер поїду додому в моє рідне місто Нагорне на Івано-Франківщині, де мене зустрінуть мої батьки, чоловік, друзі. А вже за тиждень знову тренування, адже попереду світова першість в Марокко й чемпіонат світу серед військовослужбовців в Кореї».