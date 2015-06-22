Збірна України знаходиться на 12-му місці в загальнокомандному заліку Європейських ігор

У Баку завершився десятий змагальний день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 12-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 29 нагород - 4 золоті,11 срібних і 14 бронзових.

Лідером змагань є команда Росії, на рахунку якої 87 нагород - 45-23-19. На другому місці йде збірна Азербайджану (14-11-14, 39), на третьому - команда Німеччини (11-9-12, 32).

Також в десятку найсильніших входять команди Білорусі, Сербії, Великобританії, Угорщини, Іспанії, Швейцарії та Італії. Окрім того, збірну України випереджає команда Туреччини.

Всього, на даний момент, нагороди Ігор завоювали спортсмени 40 країн.