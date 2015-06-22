Збірна України знаходиться на 12-му місці в загальнокомандному заліку Європейських ігор
20:24, 22 червня 2015Спорт
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Наші спортсмени поповнили скарбничку двома нагородами - сріблом і бронзою.
У Баку представили нагороди змагань / baku2015.com
У Баку завершився десятий змагальний день Європейських ігор, за підсумками якого збірна України знаходиться на 12-му місці, повідомляє офіційний сайт змагань.
На рахунку нашої команди 29 нагород - 4 золоті,11 срібних і 14 бронзових.
Лідером змагань є команда Росії, на рахунку якої 87 нагород - 45-23-19. На другому місці йде збірна Азербайджану (14-11-14, 39), на третьому - команда Німеччини (11-9-12, 32).
Також в десятку найсильніших входять команди Білорусі, Сербії, Великобританії, Угорщини, Іспанії, Швейцарії та Італії. Окрім того, збірну України випереджає команда Туреччини.
Всього, на даний момент, нагороди Ігор завоювали спортсмени 40 країн.
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