Українець Тоноян завоював "бронзу" в самбо на Європейських іграх

Матч закінчився з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бій проходив у впертій боротьбі протягом усіх 5 хвилин, але вирішальні прийоми вдалися нашому спортсмену. Судді оцінили активність українця в 2 бали, в той час як суперник так і не зміг набрати очок. У класифікації українець здобув 4 очки.

Чемпіоном у цій ваговій категорії став Артем Осипенко з Росії, який у фіналі поборов Васифа Сафарбаева з Азербайджану, завершивши бій достроково - 8:0.