Українець Тоноян завоював "бронзу" в самбо на Європейських іграх
20:10, 22 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінал у змаганнях з самбо в суперважкій ваговій категорії (понад 100 кг), де в сутичці за 3-е місце українець Размік Тоноян поборов Бажро Машовика з Македонії.
noc-ukr.org
Матч закінчився з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Бій проходив у впертій боротьбі протягом усіх 5 хвилин, але вирішальні прийоми вдалися нашому спортсмену. Судді оцінили активність українця в 2 бали, в той час як суперник так і не зміг набрати очок. У класифікації українець здобув 4 очки.
Чемпіоном у цій ваговій категорії став Артем Осипенко з Росії, який у фіналі поборов Васифа Сафарбаева з Азербайджану, завершивши бій достроково - 8:0.
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