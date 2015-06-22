Воротар "Барселони" подав у суд на власний клуб

Чилійському футболісту покладаються десять відсотків від компенсації в розмірі 13 мільйонів євро, однак протягом року після переходу в «Барселону» Браво так і не отримав ці гроші, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Diario Vasco.

У минулому сезоні 32-річний чилієць був основним голкіпером «синьо-гранатових», але тільки в матчах чемпіонату Іспанії. Браво зіграв в 37 матчах національної першості з 38, ще в одній грі ворота «Барселони» захищав номінально третій голкіпер команди Хорді Масип. У всіх матчах Ліги чемпіонів воротарем каталонців був німець Марк-Андре тер Штеген, що прийшов у клуб також влітку 2014-го.

До «Барселони» Браво виступав за «Реал Сосьєдад». З 2006 по 2014 рік чилійський футболіст зіграв 229 матчів, а в 2010-му став відомий завдяки тому, що забив гол зі штрафного.