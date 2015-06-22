Українка Сайко завоювала срібло в самбо на Європейських іграх

У Баку завершилася фінальна сутичка у турнірі з самбо у ваговій категорії 64 кг у жінок, де українка Олена Сайко програла Тетяні Мацько з Білорусі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка вже в самому початку бою пропустила прийом від суперниці, оцінений суддями в 2 бали. На 2-й хвилині поєдинку Мацько спробувала зробити больовий прийом, але Сайко викрутилася і обмежилася попередження від судді.

Потім українка ще раз вирвалася з чіпких обіймів суперниці при спробі больового прийому. А в кінці 3-ї хвилини вже сама Сайко провела прийом, але не зуміла "докрутити" опонентку і не заробила бали. А на 4-й хвилині українка заробила бал, але так і не встигла хоча б зрівняти рахунок.

Таким чином, підсумковий рахунок - 1:2 на користь спортсменки з Білорусі.

Сайко завоювала срібну медаль Європейських ігор у Баку.