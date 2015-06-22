Українська пара потрапила до шістки кращих у стрільбі з пневматичного пістолета на Евроіграх

17:00, 22 червня 2015
Спорт
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У Баку завершилися змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м. серед змішаних пар Європейських ігор, де українці Олена Костевич та Олег Омельчук дійшли до півфіналу змагань.

issf-sports.org

Наша пара потрапила до шістки кращих дуетів Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

У кваліфікаційному раунді українці посіли 5-е місце, набравши 477 балів. Костевич "настріляла" 238 балів, а Омельчук - 239.

Але, в півфіналі, український дует посів лише 3-е місце, поступившись дуетам з Греції та Іспанії. Команда не потрапила ані в основний фінал, де розігруються золото-срібло, ані в малий - за бронзу.

У вирішальному матчі дует з Німеччини була точніше стрільців з Греції - 5:4, а в поєдинку за бронзу представники Росії з таким самим рахунком здолали команду Іспанії.

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