Українська пара потрапила до шістки кращих у стрільбі з пневматичного пістолета на Евроіграх
17:00, 22 червня 2015Спорт
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У Баку завершилися змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м. серед змішаних пар Європейських ігор, де українці Олена Костевич та Олег Омельчук дійшли до півфіналу змагань.
issf-sports.org
Наша пара потрапила до шістки кращих дуетів Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.
У кваліфікаційному раунді українці посіли 5-е місце, набравши 477 балів. Костевич "настріляла" 238 балів, а Омельчук - 239.
Але, в півфіналі, український дует посів лише 3-е місце, поступившись дуетам з Греції та Іспанії. Команда не потрапила ані в основний фінал, де розігруються золото-срібло, ані в малий - за бронзу.
У вирішальному матчі дует з Німеччини була точніше стрільців з Греції - 5:4, а в поєдинку за бронзу представники Росії з таким самим рахунком здолали команду Іспанії.
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