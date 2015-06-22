Українська пара потрапила до шістки кращих у стрільбі з пневматичного пістолета на Евроіграх

Наша пара потрапила до шістки кращих дуетів Ігор, повідомляє офіційний сайт змагань.

У кваліфікаційному раунді українці посіли 5-е місце, набравши 477 балів. Костевич "настріляла" 238 балів, а Омельчук - 239.

Але, в півфіналі, український дует посів лише 3-е місце, поступившись дуетам з Греції та Іспанії. Команда не потрапила ані в основний фінал, де розігруються золото-срібло, ані в малий - за бронзу.

У вирішальному матчі дует з Німеччини була точніше стрільців з Греції - 5:4, а в поєдинку за бронзу представники Росії з таким самим рахунком здолали команду Іспанії.