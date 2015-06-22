Українські лучники не зуміли завоювати нагороди в чоловічому одиночному турнірі Європейських ігор

Віктор Рубан і Маркіян Івашко вибули в 1/8 фіналу, а Григорій Іваницький - у чвертьфіналі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наші спортсмени впевнено подолали етап 1/16 фіналу, але вже в наступному раунді Рубан програв Схефу ван ден Бергу з Нідерландів (2:6), а Івашко програв іншому голландському спортсмену Ріку ван дер Вену - 1:7. Іваницький на цій стадії змагань обіграв представника Люксембургу Джеффа Хенкелса - 6:2.

А вже у чвертьфіналі Іваницький в абсолютно рівному матчі поступився Мігелю Альваріно Гарсіа - 5:6. Найсильніший у цьому матчі не визначився навіть за підсумками перестрілки (обидва спортсмени потрапили в "дев'ятку), а за додатковими показниками кращим виявився іспанець. У нього було 5 попадань в "десятку" протягом усього матчу, в той час як і Іваницького - чотири.

Чемпіоном у цьому виді програми став Альваріно Гарсіа, який був точніше ван ден Берга - 7:1 (28:28, 29:27, 28:27, 29:28). Бронза на рахунку Антона Прилєпова з Білорусі.