Українська пара посіла 11-е місце в міксті у стрільбі з пневматичної гвинтівки на Евроіграх

Наші спортсмени у кваліфікаційному турнірі показали результат 513,8 бала, повідомляє офіційний сайт змагань.

Голубченко в своїх п'яти спробах показала результати - 51.5, 52.7, 51.2, 50.1 І 50.5 - разом 256.0 балів. У свою чергу, результати Царькова були такими - 51.3, 52.2, 51.7, 52.0 і 50.6 - 257.8 бали.

Наша пара не зуміла пробитися в півфінал змагань.

Чемпіоном у цьому виді програми стала команда Італії, яка перемогла у фіналі стрільців з Данії з загальним рахунком 5:4. Бронзова медаль на рахунку збірної Росії, яка була точніше команди Сербії - 5:3.