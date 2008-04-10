Результати матчів 1/4 Кубка УЄФА

Закінчилися матчі 1/4 Кубка УЄФА

Спортинг - Рейнджерс 0:1 (Даршевіль 60). Перший матч - нічия 0:0.

Хетафе - Баварія. Основний час 1:1 (Контра 44, Рібері 89). На початку додаткового часу Хетафе одразу забив два голи (Каскеро 91, Брауліо 93), на 116-й и 120-й (!!!) хвилині Баварію врятував Лука Тоні. 3:3. За рахунок голів "чужого поля" (перший матч - нічия 1:1) до півфіналу виходить Баварія. Буде справедливо зазначити, що з 8-ї хвилини (червона картка у де ла Реда) Хетафе мав десять гравців.

ПСВ - Фіорентина 0:2 (Муту 38, 54). Перший матч - нічия 1:1

Зеніт - Байєр 0:1 (Буликін 18). Перший матч - 1:4 на користь Зеніту.

Таким чином, до півфіналу проходять Рейнджерс, Фіорентина, Зеніт і Баварія.

Півфінальні матчі пройдуть 24 квітня і 1 травня.