Українська змішана пара потрапила до вісімки найсильніших у стрілецькому скиті на Європейських іграх
13:44, 22 червня 2015Спорт
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У Баку завершився фінал у змаганнях зі стрільби в командному скиті серед змішаних пар (мікст), де український дует Микола Мільчев і Вікторія Червякова посів 8-е місце.
baku2015.com
Українці набрали в кваліфікаційному турнірі 89 балів, повідомляє офіційний сайт змагань.
Червякова за дві спроби набрала 42 бали (23+19), а Мільчев - 47 (24+23).
Цей результат не дозволив нашій команді вийти в півфінал і боротися за нагороди Ігор.
Чемпіоном стала команда Італії, яка здолала у фіналі Кіпр - 30:29. У матчі за бронзу стрілки з Франції були точніше дуету зі Словаччини - 28:25.
Пізніше сьогодні будуть розіграні ще 2 комплекти медалей в спортивній стрільбі.
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