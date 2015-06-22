Українська змішана пара потрапила до вісімки найсильніших у стрілецькому скиті на Європейських іграх

Українці набрали в кваліфікаційному турнірі 89 балів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Червякова за дві спроби набрала 42 бали (23+19), а Мільчев - 47 (24+23).

Цей результат не дозволив нашій команді вийти в півфінал і боротися за нагороди Ігор.

Чемпіоном стала команда Італії, яка здолала у фіналі Кіпр - 30:29. У матчі за бронзу стрілки з Франції були точніше дуету зі Словаччини - 28:25.

Пізніше сьогодні будуть розіграні ще 2 комплекти медалей в спортивній стрільбі.