Вісім нових видів спорту претендують на потрапляння в програму Олімпіади-2020

Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив список видів спорту, які претендують на потрапляння в програму Ігор 2020 року в Токіо (Японія), повідомляє Inside the games.

У список увійшли бейсбол, софтбол, карате, сквош, боулінг, роликовий спорт, скелелазіння, серфінг і ушу.

Цікаво, що бейсбол і софтбол раніше входили в число олімпійських видів спорту, але після Ігор у Пекіні-2008 були виключені з олімпійської програми.