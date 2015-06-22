Вісім нових видів спорту претендують на потрапляння в програму Олімпіади-2020
12:45, 22 червня 2015Спорт
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МОК назвав види спорту, які претендут на потрапляння в програму Ігор.
olympic.org/ioc
Міжнародний олімпійський комітет оприлюднив список видів спорту, які претендують на потрапляння в програму Ігор 2020 року в Токіо (Японія), повідомляє Inside the games.
У список увійшли бейсбол, софтбол, карате, сквош, боулінг, роликовий спорт, скелелазіння, серфінг і ушу.
Цікаво, що бейсбол і софтбол раніше входили в число олімпійських видів спорту, але після Ігор у Пекіні-2008 були виключені з олімпійської програми.
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