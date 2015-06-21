Українська жіноча команда зі спортивної акробатики - 4-та у змаганнях з динаміки Європейських ігор

18:50, 21 червня 2015
Спорт
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В Баку завершилися змагання з акробатики.

baku2015.com

Українська жіноча команда у складі Надії Котляр, Діани Панчук та Ганни Патченко у змаганнях з динаміки посіла високе 4-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань. 

Результат наших дівчат – 27.810.

Трійку призерів тут склали команди з Бельгії, Росії та Білорусі.

У змаганнях з балансу українки посіли підсумкове 5-е місце (27.410).

В цьому виді призерами також стали команди з Бельгії, Росії та Білорусі.

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